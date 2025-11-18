Un hecho trágico tiene consternados a los habitantes del barrio El Porvenir, ubicado en Armenia (Quindío), luego de que un padre y su hija fueran asesinados en el interior de su vivienda. Al parecer, detrás del doble crimen estarían unos sujetos que poco antes habrían estrellado la casa.

Leer más: Encuesta revela que Abelardo de la Espriella es el candidato más fuerte de la derecha e Iván Cepeda encabeza la intención de voto

Las víctimas fueron identificadas como Luz Amparo Moscoso Palomino, de 65 años, y su papá Julio César Moscoso Echeverry, de 89 años.

Según testigos, los hechos ocurrieron específicamente en una casa ubicada en la calle 32 con carrera 25, luego de que un vehículo impactara la vivienda en la que residían las dos víctimas,alrededor del mediodía del domingo 16 de noviembre.

El adulto mayor y su hija habrían negociado con el conductor y pactaron, supuestamente, el pago de dos millones de pesos por los daños ocasionados. Por este motivo, evitaron llamar a las autoridades de tránsito.

Teóricamente todo había quedado arreglado, ya que ambas partes aceptaron. Sin embargo, pocas horas después el panorama cambió y se convirtió en tragedia, pues las personas del carro, al parecer, llegaron nuevamente hasta la vivienda y fue entonces cuando se perpetró el doble homicidio.

Ver también: Confirman la fecha para el pago de la mesada 13, el aporte obligatorio que recibirán todos los pensionados del país

“Sobre la 1:45 de la tarde, aproximadamente, llegan en un vehículo y lamentablemente accionan armas de fuego y también le causan heridas con armas blancas a estas personas“, señaló el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío.

Tras los asesinatos, los presuntos responsables huyeron del lugar hacia un rumbo desconocido. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para capturar a los responsables de este hecho.

Le sugerimos: Los movimientos bancarios del presidente Petro: compras en tienda exclusivas, giros a Verónica y su amiga Ingrid Carolina Plata

“En este momento nos encontramos realizando unas diligencias de verificación, inspección e identificación de personas, para revisar y comprobar si participaron en el hecho. No vamos a permitir que este hecho lamentable y repudiable de intolerancia quede en la impunidad. Vamos a dar con los participantes, con los autores, con su ubicación y con su captura”, añadió el coronel Atuesta.