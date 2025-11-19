Más de mil millones de pesos destinaron el Ministerio de Salud y Protección Social para mejorar seis puestos de salud en el municipio de San Onofre, en el marco del “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993”.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo escuchó el pedido que le hizo la alcaldesa Marta Cantillo Martínez en el sentido de realizar inversiones menores en estos espacios que son fundamentales para garantizar la calidad de vida.

Fue así como el ministerio a través de la Resolución N°00002297 del 10 de noviembre destinó $5.825.481.943 para invertir en 18 adecuaciones de puestos de salud en municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Valle del Cauca.

El departamento de Sucre, concretamente el municipio de San Onofre, fue al que más inversión le destinaron para las mejoras en los puestos de salud de los corregimientos de Berrugas, Labarcé, San Antonio, Libertad, Pajonal y Palo Alto.

Para Berrugas la inversión es de $279.329 593; en Labarcé son $68.612.310; Para Pajonal son $115.307.540; en Palo Alto son $203 350.687; en San Antonio $260.061.366 y en Libertad $178 801.146.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo demandó de los entes territoriales beneficiados la mejor inversión de los recursos, de los cuales deben entregar reportes de sus inversiones.

La alcaldesa Marta Cantillo Martínez le agradeció al gobierno del presidente Gustavo Petro por haberla escuchado y por haber tenido en cuenta para sus inversiones sociales a esta zona históricamente azotada por el conflicto armado.

“Seguimos escribiendo nuevas historias por la ruralidad sanonofrina. Hemos logrado un triunfo histórico para el sector salud de San Onofre. Seis corregimientos serán beneficiados con la remodelación de los puestos de salud. Esto nos demuestra que cuando se trabaja con corazón y dedicación se pueden lograr grandes cosas de la mano de nuestro presidente Gustavo Petro que prometió dignificar a los sanonofrinos con un sistema de salud más justo, con valor social y equitativo como se lo merecen”, anotó la mandataria.