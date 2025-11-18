Seis ciudadanos, entre ellos dos mujeres, que estarían vinculados a los hurtos en viviendas que ocurrieron durante el puente festivo en los barrios Venecia y Los Alpes, en la ciudad de Sincelejo, fueron capturados.

En su poder, de acuerdo con un reporte oficial, les hallaron prendas de oro y de fantasía fina, además de 11 relojes, licores, 12 pares de zapatos tenis, tres morrales, cuatro bolsos de mujer, un parlante, dos conjuntos deportivos, 14 celulares, guantes, perfumes y un arma de fuego calibre 9 mm.

Cortesía

En los operativos también fueron incautados dos vehículos que habrían sido utilizados para cometer los hechos delictivos que afectaron a la mamá de dos políticos sucreños, a un docente y al jefe de planeación de un hospital en Sucre.

Tras este resultado el alcalde Yahir Acuña Cardales reiteró que “la ciudad mantiene su compromiso con la seguridad. Vivir en la ciudad más segura de Colombia no significa que no pasen cosas, significa que somos la ciudad donde menos cosas pasan y, cuando ocurren, más rápido se resuelven”.

Por su parte el comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, ratificó las seis aprehensiones que ocurrieron al mediodía de ayer lunes festivo, al tiempo que invitó a los habitantes de los barrios Venecia y Los Alpes que se han visto afectados con hurtos a que se presenten en las instalaciones de la sede de la Sijin a reconocer las pertenencias que incautaron y que son de su propiedad para que les sean entregadas y de paso contribuyan con sus denuncias a fortalecer el proceso de judicialización.

Señaló el oficial que los aprehendidos no son del departamento de Sucre.

Aprovechó para recomendarle a la ciudadanía que implemente las medidas necesarias en sus hogares, a que no dejen la casa sola sino al cuidado de vecinos o de personas expertas, cerrar muy bien las puertas y ventanas y solicitar el servicio de escoltas de la Policía Nacional en caso de retirar altas sumas de dinero, es un servicio gratuito.