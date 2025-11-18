El Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo confirmó la sentencia condenatoria que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado profirió en contra de los hermanos Jorge Miguel y Alfredo Miguel Naizir Escaf, por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

A los antes mencionados, que son hijos de un comerciante y ganadero de origen libanés, asentado en el municipio de San Marcos, en el sur del departamento de Sucre, los señalan de integrar el grupo armado ilegal Clan del Golfo y desde el año 2016 fueron aprehendidos por la fuerza pública en una operación junto a otros cinco ciudadanos más.

La defensa de estos apeló la decisión de primera instancia del 19 de abril de 2024 que los condenó a la pena privativa de la libertad de 12 años y el pago de una multa equivalente a 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2015, a favor del Tesoro Nacional, y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual período de la pena de prisión, al considerar que fue omitida la individualización de la conducta y no se “valoraran adecuadamente las pruebas”.

Además reprochó que se hubiera otorgado valor probatorio a los testimonios de Justo Rafael González Sequeda, Luis Manuel Sequeda Pérez, Orlando Manuel Simanca Cordero, Raúl Andrés Vargas Bernal y Martín de Jesús Menco Salas, quienes, según su criterio, no relataron hechos percibidos directamente, sino referencias de terceros, “constituyendo prueba de referencia y no testimonial en sentido estricto”.

Para la Fiscalía y así lo ratificó el juzgado, los hermanos Jorge Miguel y Alfredo Miguel Naizir Escaf, alias ‘Los Polocos’, desde el año 2010 financiaron a dicho grupo para ejecutar acciones de “limpieza social” contra personas señaladas de abigeato. Su apoyo, reza la sentencia del Tribunal contenida en más de 50 folios, incluyó dinero, armas, municiones, combustible y alimentos, además de su participación en reuniones de coordinación realizadas en sus fincas.

Tenían como intermediario en estas labores a Álvaro Jhon Ledesma Benítez, alias ‘El Chofe’ o ‘Papá Noel’, encargado de entregar los recursos que enviaban los procesados al grupo ilegal, y de suministrar los listados de los nombres de personas relacionadas con el hurto de ganado, para que la estructura armada ejecutara los asesinatos.

Ante esto el Tribunal analizó el caso y terminó confirmando la sentencia, solo aclarando que la calificación de la participación de los procesados Jorge Miguel y Alfredo Miguel Naizir Escaf fue a título de coautores del delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.