Las autoridades del departamento de Sucre y del municipio de San Pedro trabajan para garantizar la atención de las familias que resultaron damnificadas por las lluvias durante el fin de semana.

Los reportes oficiales conocidos en la mañana de este martes 18 de noviembre, tras haber finalizado el censo, dan cuenta que en el municipio de San Pedro las damnificadas son 150 familias que están asentadas en los barrios San Roque, La Concepción y Sagrado Corazón de Jesús, y en las veredas Los Chijetes y Bajo de la Alegría.



Las intensas lluvias de la tarde del pasado domingo hicieron desbordar el arroyo que atraviesa el pueblo y sus aguas terminaron en las viviendas de las familias.

También hubo afectaciones, pero por corrientes súbitas en la parte alta de los municipios de Colosó y Chalán, y están cuantificadas otras 15 familias damnificadas en el municipio de El Roble.

Los damnificados esperan la atención humanitaria.