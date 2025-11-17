Mayor presencia, más prevención y más seguridad para los sucreños ofreció la Policía Nacional durante el puente festivo con las llamadas caravanas de la seguridad que lideró el coronel Aimer Fredy Alonso Triana.

Los uniformados de todas las especialidades se desplegaron por los municipios de Sincelejo, Sampués, Corozal, Morroa, Los Palmitos, Sincé, Toluviejo, Tolú y Coveñas, y estuvieron en las zonas rurales de La Arena y en San Luis, donde había fiestas patronales.

Más de 300 policías, apoyados por vehículos institucionales, recorrieron en caravana los sectores antes mencionados, reforzando la tranquilidad, la prevención y el acompañamiento permanente a la comunidad.

Las caravanas permitieron un despliegue focalizado de actividades de disuasión y control, que incluyeron planes de registro a personas en establecimientos abiertos al público, verificación de antecedentes, control vehicular y presencia policial en zonas rurales y urbanas.

Unidades de la Armada Nacional apoyaron estas acciones garantizando un cubrimiento integral en los territorios priorizados.

El comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Alonso, sostuvo que “estas caravanas de seguridad se seguirán desarrollando de manera permanente y estratégica en las diferentes subregiones, con el propósito de fortalecer la convivencia, mejorar la percepción de seguridad y garantizar la tranquilidad de los sucreños”.