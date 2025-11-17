Lo que debía ser un día de alegría y descanso terminó convertido en una tragedia en las playas de La Boquilla, en Cartagena. Un rayo acabó con la vida de Wilfredo Marchena Peña, uno de los integrantes de un paseo recreativo organizado por vecinos del corregimiento Colombia, en jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico.

La excursión, planeada con varios días de anticipación, tenía como fecha el pasado domingo 16 de noviembre. Cada participante aportó una cuota para los pasajes y la alimentación, Entre ellos estaba Wilfredo, quien madrugó para abordar el bus que los llevaría al mar.

Al llegar a la playa, la jornada transcurrió entre juegos, música, risas y una comida.

Wilfredo, siempre sociable, se movía de un lado a otro y aparecía constantemente en las fotografías que sus compañeros tomaban para recordar el paseo. Sin embargo, en horas de la tarde el cielo comenzó a nublarse y la lluvia hizo presencia entre truenos que inquietaban a los bañistas.

No está claro en qué momento exacto ocurrió, pero cuando Wilfredo se alejó por unos instantes de sus amigos, un estruendo estremeció la playa. Marchena Peña cayó súbitamente sobre la arena.

Sus compañeros corrieron a auxiliarlo sin comprender lo sucedido, hasta que se evidenció que un rayo lo había alcanzado dejándolo sin signos vitales.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en Cartagena, donde familiares adelantan los trámites para reclamar los restos y llevarlos hasta su tierra natal, en Sabanalarga.