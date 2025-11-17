Con 15 de los 16 votos posibles de la Asamblea de Córdoba, fue elegido contralor departamental el exdirector del Sena en esta sección del país, Víctor Ariza Palma.

La elección de este ciudadano, que es abogado e ingeniero de sistemas, nativo de Bucaramanga, se produjo en la sesión ordinaria de este sábado 15 de noviembre.

Junto a Ariza Palma se disputaban este cargo el exconcejal de Montelíbano, Juan Camilo Tuirán Monsalve; y el ingeniero industrial Jairo Alberto Páez Domínguez.

Tras su elección, el nuevo contralor departamental sostuvo que no tomaría posesión de forma inmediata porque tiene una vinculación con la Contraloría General de la República, por lo que pidió un plazo de 15 días que le fue concedido.

Anunció además que su “plan de trabajo se centrará en tres ejes: mejorar la planeación de auditorías; me parecen excesivas, ya que se hacen más de 150 auditorías para 62 sujetos de control fiscal. Segundo, fortalecer el control participativo, mayor respaldo para las veedurías y he solicitado el apoyo de los medios de comunicación porque las denuncias que ustedes hacen serán tenidas en cuenta y tendrán prioridad”, sostuvo el contralor electo.

Víctor Ariza Palma, además de estar vinculado a la Contraloría General de la República, fue director del Sena y gerente del hospital del municipio de Lorica, entre otros.