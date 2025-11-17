A través del Decreto 1075 de 2015, la Gobernación del Cesar, por medio de la Secretaría de Educación Departamental, abrió el proceso de convocatoria para proveer vacantes definitivas que se encuentran con docentes en provisionalidad, para el proceso ordinario de traslados de docentes y directivos docentes para la vigencia 2026.

En el departamento son 83 vacantes definitivas ocupadas por docentes en provisionalidad, de las áreas, niveles o cargos de los establecimientos educativos en los 24 municipios no certificados.

La convocatoria está abierta para las siguientes plazas: Una plaza en Preescolar; 10 en primaria; tres en el área de matemáticas; una en educación física; una de Ciencias Políticas y Económicas; una en Ciencias Naturales y física; siete en Ciencias Naturales y Educación Ambiental; cuatro en Ciencias Sociales; una en Ética y Valores; dos de Filosofía; nueve plazas en Tecnología en Informática; 18 Plazas para Docente Orientador; Cinco Coordinadores; y una plaza para Rector, las cuales se encuentran ocupadas por docentes en provisionalidad.

El proceso debe realizarse en la página web https://www.educacion.cesar.gov.co/index.php/es/ allí se encuentra publicado el cronograma y los requisitos en la pestaña Recursos Humanos/Procesos Ordinarios de Traslados.

El cronograma

Parte del cronograma indica que del 18 de noviembre al 9 de diciembre será el periodo de inscripciones de los docentes y directivos docentes al proceso ordinario de traslados.

Del 10 de diciembre al 16 de diciembre de 2025 será la revisión y verificación de la documentación presentada.

Del 17 de diciembre al 22 de diciembre será la publicación de la lista de docentes y directivos docentes seleccionados para el traslado.

Del 23 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026 se cumplirá con la expedición de los actos administrativos de traslado y comunicación al respectivo docente.

Hasta el 14 de enero de 2026 se realizará la comunicación del acto administrativo de traslado de docentes a los rectores y directores rurales de los establecimientos educativos donde se producen los cambios.

“Desde la Secretaría aclaramos que, hoy en el Departamento del Cesar, se ofertaron las plazas ocupadas en provisionalidad y las no provistas al momento de la fijación del cronograma, dejando la salvedad que no se producirá ningún retiro de los docentes que las ocupan en provisionalidad, toda vez que no existen listas de elegibles vigentes y en el evento de ser seleccionadas una de estas por los docentes con derechos de carrera, los docentes que las ocupan en provisionalidad serán reubicadas en las plazas donde las solicitaron”, indicó Yasmín Rocío García, secretaria de Educación.