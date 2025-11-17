La tranquilidad del sector de La Paz, en el sur de Santa Marta, se vio interrumpida la mañana del domingo 16 de noviembre tras el asesinato de un hombre conocido como ‘Cayito’, quien departía con amigos en la entrada de un establecimiento.

Leer más: Atacan con fusil estación de Policía en Buritaca, Santa Marta

Según la información recopilada por las autoridades en el lugar de los hechos, la víctima fue identificada como Carlos Maestre, un mototaxista de la zona que llevaba varias horas consumiendo bebidas embriagantes en compañía de conocidos en la esquina de un establecimiento del sector.

Mientras permanecía sentado en la puerta del local, dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta lo abordaron.

El parrillero desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra disparó indiscriminada contra ‘Cayito’ dejándolo tendido sobre el piso.

Los agresores en una reacción rápida, escaparon a toda velocidad del lugar con rumbo desconocido.

El hombre fue auxiliado de inmediato por vecinos que, al escuchar las detonaciones por el arma de fuego, salieron de sus viviendas a auxiliar a la víctima y trasladarlo a un puesto de salud del mismo sector.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció minutos después de su ingreso.

Unidades del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial y del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver, que posteriormente fue llevado a la morgue de Medicina Legal.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los móviles del crimen.