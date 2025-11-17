El hurto a residencia, una de las modalidades delictivas que mostró una tendencia a la baja en la ciudad de Sincelejo, tuvo durante este puente festivo tres casos en los barrios de más alto estrato socioeconómico de la ciudad.

La racha empezó la tarde del sábado en un apartamento ubicado en el tercer piso de un edificio del barrio Venecia, a cuatro cuadras del CAI de la zona, y que es habitado por Gloria Oliver Moreno, madre del exgobernador de Sucre y precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa Oliver y la senadora Karina.

De ese sitio, reportó la Policía, se llevaron 300 mil pesos en efectivo y 1000 dólares. El o los autores habrían ingresado por la ventana de una de las habitaciones.

Los otros dos hurtos ocurrieron también en el barrio Venecia y en Los Alpes, que están seguidos.

En el primero la víctima es el director de Planeación en el Hospital Universitario de Sucre, Francisco Rodelo, a quien los amigos de lo ajeno lo visitaron en su inmueble ubicado en el Edificio San Gabriel de la carrera 48 con calle 26.

La familia no estaba en el sitio y al llegar no lograban ingresar porque había un mueble a travesado en la puerta, por lo que le pidieron ayuda a la Policía Nacional y en presencia de los uniformados y adoptando las medidas de seguridad ingresan y se encuentran con que la casa estaba en desorden.

Empezaron una revisión minuciosa que les permitió establecer que faltaban un parlante marca Bose avaluado en 4 millones de pesos, prendas de oro (cadenas, anillos y un reloj) avaluados en aproximadamente 100 millones de pesos y la suma de 400 mil pesos en efectivo.

Las cámaras de seguridad externas permitieron establecer que dos hombres y una mujer fueron los que ingresaron al apartamento, por lo que con base en esas imágenes la Policía Judicial inició la búsqueda.

El otro hurto se registró en la calle 25C con carrera 54 del barrio Los Alpes, donde los ladrones irrumpieron en la vivienda del docente Edward Martínez y se llevaron joyas avaluadas en la suma de 4 millones de pesos.

De acuerdo con el reporte que el ciudadano le entregó a la Policía, cuando él llegó a su casa evidenció que la ventana de un balcón estaba abierta, por lo que llamó a las patrullas y en presencia de ellas ingresaron al inmueble que hallaron en desorden y en el que tras una verificación se percató de que se le habían llevado unas joyas avaluadas en 4 millones de pesos.