La Asamblea Departamental de Córdoba aprobó en la mañana de este jueves 13 de noviembre el proyecto de ordenanza por medio del cual se adopta el Presupuesto General del departamento para la vigencia 2026, que asciende a más de 2 billones de pesos.

La secretaria de Hacienda Departamental, Catalina Mariño Mendoza, explicó que el presupuesto refleja un ejercicio responsable y ajustado a las prioridades del territorio, destacando la inversión garantizada para los sectores sociales y el fortalecimiento del manejo eficiente de los recursos públicos.

Asamblea de Córdoba/Cortesía Tras la aprobación el gobernador Erasmo Zuleta Bechara anunció que en el 2026 continuará la revolución de las obras en Córdoba.

Por su parte, el diputado Leonardo Villadiego expuso el marco jurídico y técnico de la iniciativa, señalando que el presupuesto aprobado responde a las necesidades reales del territorio.

“El presupuesto departamental se encuentra bajo la realidad económica de Córdoba y va a la vanguardia de las necesidades en materia de salud, educación, infraestructura y cultura, beneficiando a todos los cordobeses”, aseguró Villadiego.

