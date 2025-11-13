La Gobernación de La Guajira, en articulación con la Alcaldía Municipal de Manaure, dio inicio a la construcción del Polideportivo para el desarrollo integral de las prácticas deportivas y la creación de una cultura saludable.

Leer más: ¿Quién era Óscar Mora Martelo? Se había salvado de atentado en Villa Santos y en Boston murió tras recibir 11 balazos

El complejo deportivo será un espacio moderno y funcional que incluirá: cancha de fútbol sintética de 11 con graderías y pista de atletismo, dos canchas duras multifuncionales (una cubierta), pista de patinaje y patinódromo con graderías, áreas comunes y de esparcimiento, parqueaderos y zonas de tertulia, cerramiento perimetral, garitas de seguridad y tanque de almacenamiento, obras de drenaje y redes eléctricas internas y externas y dotación de mobiliario e insumos deportivos.

El diseño arquitectónico responde a una visión integral del desarrollo urbano y comunitario, integrando el deporte, la recreación y la convivencia ciudadana. Estos espacios permitirán no solo el fortalecimiento del talento deportivo local, sino también la creación de entornos que fomenten la paz, la unión familiar y la participación comunitaria.

Ver también: Disputa por rentas criminales entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’: móvil de masacre en Villas de la Cordialidad

El Polideportivo de Manaure, financiado con recursos de regalías, beneficiará a más de 197 mil habitantes y generará empleos directos e indirectos, tanto de mano de obra calificada como no calificada, entre población directa e indirecta.

Además, impactará positivamente a más de 4.000 niños, niñas, jóvenes y familias que encontrarán en este espacio nuevas oportunidades para crecer, entrenar y soñar.