El paso por la vía de acceso principal a la región Mojana, desde y hacia el departamento de Sucre, está bloqueado con una protesta indefinida de los habitantes.

La manifestación pacífica que inició en la mañana de este martes 18 de noviembre de forma indefinida concentra a más de un centenar de pobladores de esta región que están inconformes con los trabajos que los gobiernos han iniciado en la vía El Cauchal-Sucre-Sucre porque estos, a su juicio, no se equiparan con las millonarias inversiones.

Obman Campo/Cortesía

Neiman Estrella Acevedo, presidente de la Corporación para la Defensa de la Mojana (Codemojana), y a su vez integrante de una de las veedurías de los dos contratos de obras que existen y que suman más de 155 mil millones de pesos, fue enfático al informar que con esta protesta social, enmarcada en la Constitución Política, pretenden llamar la atención del gobierno Nacional y de los entes de control del país para que “las obras que han iniciado sean suspendidas y que a la vez se haga una revisión técnica con presencia de la sociedad civil, de ingenieros del territorio, de la alcaldía de Sucre-Sucre, Personería, veeduría, Procuraduría y Contraloría General, para que se revise, se reoriente y se rediseñe esta obra toda vez que la propuesta que ahora tiene el consorcio de intervenir solo 10 kilómetros en placa-huella no la aceptamos”.

Agregó que como comunidad y sociedad civil “tenemos claro y fundamentado que esos 138 mil millones de pesos de la obra alcanza para mayor ejecución y no en placa-huella sino en pavimentación y concreto rígido. De manera que esta plata alcanza para más y lo que hay es un evidente y claro sobrecosto no solo en este contrato de Findeter sino también en el de la gobernación de Sucre que inicialmente fue de 13 mil 800 millones de pesos y tiene una adición de 3.500 millones de pesos por parte de Invías”, puntualizó el líder Neiman Estrella.

Por su parte el veedor de Sucre-Sucre, Obman Campo Bueno, aseguró que la Mojana ha cerrado filas en torno a este propósito de no dejarse robar la plata de una vía tan necesaria para ellos y por eso “daremos la pelea ante los entes que sean necesarios y llamamos la atención de los entes de control para que nos escuchen y no permitan que las cosas malas ocurran. Ya está bueno de tanto mal para la Mojana y sus gentes”.

Los manifestantes están apostados en la vía que une al municipio de San Marcos con el de Majagual, a la altura del corregimiento El Cauchal, que es jurisdicción de San Benito.

A la zona ya llegó, inicialmente, un delegado de la Defensoría del Pueblo de la regional Sucre.