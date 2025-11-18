En hechos que son materia de investigación, un hombre fue encontrado sin vida con evidentes signos de violencia y heridas producidas con arma de fuego en zona rural del municipio de Concordia, Magdalena.

Leer más: Atacan con fusil estación de Policía en Buritaca, Santa Marta

La víctima fue identificada como Martín José Miranda Martínez, de 44 años, finquero y residente en el barrio Maíz Pilao de esa localidad.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, un grupo de personas halló el cuerpo a pocos metros de la finca El Mango, ubicada entre Concordia y Bálsamo.

Los trabajadores dieron aviso de inmediato a las autoridades, por lo que uniformados de la Policía Nacional se trasladaron al sitio para asumir las primeras labores investigativas.

Posteriormente, el cuerpo fue llevado hasta la vivienda del hombre, donde familiares y vecinos se congregaron consternados por lo ocurrido.

Hasta allí arribaron funcionarios de la Unidad Criminalística de la Policía, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver, que posteriormente fue trasladado a la morgue de Medicina Legal para los análisis correspondientes.

El hecho generó conmoción entre la comunidad rural y el gremio de finqueros, que pidió celeridad a las autoridades para esclarecer las circunstancias del caso y dar con los responsables.