A las afueras de un establecimiento nocturno, donde se encontraban departiendo y tomando cervezas, fueron asesinados dos hombres, por sicarios motorizados que abrieron fuego contra ellos.

Este doble crimen tuvo lugar en el centro del municipio de San Alberto, el pasado 17 de noviembre, causando impresión entre los transeúntes y comerciantes, que decidieron cerrar sus establecimientos.

De acuerdo con las autoridades policiales, las víctimas fueron Deison Betancourt Sánchez, quien recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza. Este hombre presentaba anotaciones judiciales como indiciado en los delitos de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, inasistencia alimentaria, hurto agravado, hurto calificado, y como víctima por lesiones personales.

El otro occiso fue identificado como Jhonason Steven León Acosta, quien alcanzó a ser trasladado al Hospital Local, pero los múltiples disparos que tenía en el cuerpo lo llevaron a la muerte a los pocos minutos de su ingreso. Este individuo igualmente presentaba anotaciones judiciales por los delitos de utilización ilegal de uniformes e insignias, violencia intrafamiliar, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

El lesionado fue Marco Antonio Forero Niño, quien presenta una herida a bala en el abdomen, y otra en el antebrazo izquierdo. Este sujeto también fue trasladado al Hospital Local y remitido a la clínica de Alta Complejidad del municipio de Aguachica.

“Según la información recolectada por unidades policiales a ciudadanos del sector, las víctimas se encontraba departiendo, en la dirección ante mencionada, donde llegan dos particulares en motocicleta de color azul, desenfundan un arma de fuego y sin mediar palabra arremeten contra la humanidad y le causan la muerte, los móviles y autores son materia de investigación”, se conoció a través del reporte de la Policía Nacional.