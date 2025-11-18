La muerte de Ana Elvira Ladrón De Guevara, quien cayó desde un noveno piso en el complejo Palmetto Condominio Club, en Valledupar, continúa generando consternación entre sus familiares. Su hijo, Félix Ladrón De Guevara, ha sido una de las voces más afectadas y, a través de Instagram, publicó un sentido homenaje para despedir a su madre.

El joven, médico de profesión y dedicado también al sector financiero, compartió un carrete de fotografías en las que aparece junto a ella, acompañadas de mensajes que reflejan la estrecha relación que mantenían. “Mi compañera de mil batallas, mi escudera. Esta es la carta que nunca pensé escribir. Perdimos juntos”, escribió en la primera publicación.

Félix también evocó los consejos que su madre le dio el día de su graduación como médico. “Me quedo con las risas y los consejos que me diste. Prefiero asumir que te fuiste de viaje y que en algún momento nos encontraremos para volver a estar juntos y ser el excelente equipo que siempre fuimos”, señaló.

En otro de los mensajes, el joven insinuó que Ana Elvira habría estado enfrentando una enfermedad, aunque no ofreció más detalles sobre su diagnóstico. “Ahora que puedo alcanzar todo lo material suficiente para los dos, no sé cómo llegar a la casa sin que me preguntaras cómo me fue. Quiero que sepas que no es tu culpa nada de lo que pasó, que sencillamente fue esta horrible enfermedad, madre, la que nos ganó”, escribió.

Los hechos fueron reportados el pasado 12 de noviembre, cuando residentes y personal de vigilancia del conjunto encontraron el cuerpo sin vida de la mujer en uno de los pasillos de las áreas comunes y alertaron a la Policía Nacional, que posteriormente realizó el levantamiento del cadáver.

Ana Elvira era oriunda de Cartagena y había llegado a Valledupar por esos días. Según se conoció, había alquilado un apartamento a través de Airbnb durante su estancia en la ciudad.