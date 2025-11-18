En el sector el ‘Bolichito’ de Valledupar, donde hay alrededor de 300 establecimientos comerciales dedicados a la venta de repuestos para vehículos, talleres de mecánica, latonería, pintura y todo lo relacionado con el área de automotores, la Policía Metropolitana, desplegó un frente de seguridad ante los hechos delictivos que se han presentado y a petición de los comerciantes, en especial por la época decembrina que se avecina.

De acuerdo con Emiro Meneses, líder de los comerciantes de esta zona de la ciudad, el propósito el frente de seguridad es generar tranquilidad y confianza a los clientes ya que por algunos atracos que se presentaron en días anteriores, la rentabilidad de los negocios no estaba siendo la misma.

“Esta actividad se trata de lanzar el primer frente de seguridad en conjunto con la Policía Nacional y la comunidad del sector del ‘Bolichito’, para que los comerciantes de establecimientos, los vendedores ambulantes, clientes, trabajadores, puedan sentirse seguros ya que hace semanas atrás hubo una serie de actos delictivos, en este caso atracos, que le estaban dañando la imagen del sector”, expresó el representante de los comerciantes.

Destacó que esta parte del centro de Valledupar, dinamiza la economía ya que existen más de 930 trabajadores estacionarios, más los ambulantes, con 300 almacenes junto con los talleres y cientos de familias tienen el sustento.

“Hemos trabajado de la mano de la Policía Nacional buscando nuevamente recuperar la credibilidad para que clientes se sientan seguros y puedan recomendarnos nuevamente”, puntualizó Emiro Meneses.

En este sentido, unidades de la Policía Metropolitana de Valledupar, no solo entregaron las recomendaciones sino que pusieron a disposición de los comerciantes las líneas de atención, como el 123 y la 165 del Gaula.