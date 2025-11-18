Los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao, en el municipio de San Juan del Cesar, celebran el anuncio del inicio de la obra que llevará agua potable para más de 2.500 habitantes de sus localidades.

El gobernador Jairo Aguilar Deluque hizo el anuncio durante el Festival Turístico del Fique, acompañado del alcalde Enrique Camilo Urbina, concejales, autoridades locales y la comunidad de los tres corregimientos.

La obra contempla la instalación de más de 24 mil metros lineales de tubería, macromedidores y la construcción de un tanque de almacenamiento de 300 mil litros, lo que permitirá garantizar continuidad y ampliar la cobertura del servicio hasta un 98%, beneficiando a 2.500 habitantes de los tres corregimientos.

Durante el anuncio, el gobernador Aguilar Deluque reiteró que esta intervención responde a un compromiso asumido con los habitantes de estos corregimientos.

“Hoy lo digo con claridad: La Junta, La Peña y Curazao van a tener agua. Les dije que les iba a cumplir, y aquí estamos cumpliendo la palabra, junto a una comunidad que por años pidió esta solución”.

Por su parte, la gerente de Esepgua, Andreina García, señaló que “esta obra era una necesidad prioritaria para la zona y que su ejecución marca un avance significativo en materia de acceso al agua potable en el municipio de San Juan del Cesar”.