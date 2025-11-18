Con el fin de que la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Anaurio Manjarrez, en el municipio de La Jagua del Pilar, reactive las prácticas agrícolas de su programa técnico, la Gobernación de La Guajira hizo entrega de elementos y equipos para ponerlos en servicio del estudiantado.

La entrega estuvo compuesta por herramientas e insumos y pecuarios que permitirán que los estudiantes vuelvan a realizar actividades técnicas en campo, recuperando el propósito con el que fue creada la institución, garantizando mejores condiciones para su formación y aportando al desarrollo productivo de esta zona del departamento.

En la institución también se hizo entrega de menaje y dotación de mobiliario para mejorar o cambiar los elementos del comedor de la institución que durante más de diez años no habían recibido utensilios nuevos para la preparación y el servicio de los alimentos; los que tenían estaban deteriorados y no eran suficientes para cubrir la demanda de los estudiantes matriculados.

Gracias a esta entrega, las manipuladoras ahora disponen de elementos adecuados y en buen estado, y los estudiantes cuentan con mesas y elementos que garantizan un servicio de alimentación digno, seguro y acorde a sus necesidades. Asimismo, se realizó la renovación y embellecimiento de espacios académicos que mejoran las condiciones en las que los estudiantes reciben sus clases.

Cortesía

El acto contó con la presencia del gobernador Jairo Aguilar Deluque; la alcaldesa Ivonne Manjarres; directivos de la institución; concejales del municipio; y equipos de la Gobernación y la Alcaldía. La comunidad educativa acompañó la jornada con presentaciones cívicas y mensajes de agradecimiento.

Durante el evento, el gobernador anunció que continuará gestionando nuevas herramientas para fortalecer la calidad educativa en más instituciones del departamento.