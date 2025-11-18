La Policía Nacional, en el marco de su estrategia para contrarrestar el hurto en el Área Metropolitana de Barranquilla, desarrolló un operativo integral que permitió impactar a un grupo delincuencial organizado dedicado al hurto en diferentes modalidades, afectando la seguridad ciudadana y la economía local.

Leer más: Hallan cadáver en Palmar de Varela que confirmaría masacre de ‘Tres Pelos’, su hijo y alias El Mello

Gracias a un proceso investigativo priorizado, se logró identificar y ubicar a los integrantes del grupo delincuencial ‘Los Buitres’, relacionados con múltiples hechos delictivos contra entidades financieras, corresponsales bancarios, vehículos tipo camión y ciudadanos mediante modalidades como atraco y fleteo.

El análisis criminal permitió atribuir a esta estructura al menos cinco eventos de hurto cometidos entre 2024 y 2025, con un monto aproximado de 1.000 millones de pesos, afectando la tranquilidad en Barranquilla y su área metropolitana.

En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se realizaron cinco diligencias de allanamiento y registro en los barrios Villa San Pedro y Los Girasoles de Barranquilla, y Las Trinitarias de Soledad. Como resultado, se efectuaron cuatro capturas por orden judicial y dos notificaciones por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Durante el operativo fueron incautados un revólver calibre 38, cinco cartuchos y cuatro teléfonos celulares.

Se estableció que los capturados acumulaban un total de 39 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, extorsión, hurto calificado y agravado, falsedad personal, uso de documento falso, receptación, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales, tráfico de estupefacientes y falsedad en documento público.

Además, se evidenció que, pese a encontrarse bajo medidas de aseguramiento domiciliarias, reincidían en actividades delictivas e incumplían las disposiciones judiciales.

La Policía Nacional en Barranquilla continuará fortaleciendo las acciones articuladas contra las organizaciones dedicadas al hurto y reafirma su compromiso institucional de mantener la ofensiva contra quienes afectan la tranquilidad y la seguridad ciudadana. Asimismo, destaca el papel fundamental de la denuncia oportuna para facilitar los procesos investigativos y operativos.