Alias ‘Dayana’ y ‘La Goldis’, señaladas de ser traficantes de estupefacientes en la ciudad de Montería, además de estar involucradas en el delito de hurto y porte y tráfico de armas de fuego, fueron capturadas en la ciudad de Montería por unidades de la Policía Metropolitana.

A ‘Dayana’ la detuvieron en el barrio Garzones, sector Costa de Oro, sobre la vía troncal que comunica a Montería con Cereté. Intentó evadir al personal uniformado cuando lo vio, por lo que fue perseguida y retenida, y le hallaron en su poder un arma de fuego tipo pistola traumática y 15 cartuchos calibre 32 mm.

Es señalada de la comisión de actividades delictivas en el norte de la ciudad.

Según el reporte entregado por el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, alias ‘Dayana’ presenta antecedentes por los delitos de tráfico o porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y lesiones culposas.

Está a la espera de que un juez de la República defina sobre la medida de aseguramiento.

