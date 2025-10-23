Jonathan Leonardo Quiroz Páez, de 32 años, había llegado de Bogotá, el pasado sábado 18 de octubre, luego de permanecer cerca de 5 años en esa ciudad, donde laboró en diferentes lugares y así poderle dar el sustento a su hija, que tiene 7 años.

Sin embargo, la soledad y los altos costos de la capital del país lo hicieron regresar a su natal Valledupar, para estar junto a sus familiares y continuar laborando. Fue así como a través de un amigo encontró trabajo como vigilante en un establecimiento comercial del barrio La Nevada.

El primer día en este nuevo empleo fue el pasado martes, cuando a las 8:30 de la noche, al estar prestando el servicio como vigilante a las afueras de dicho lugar, fue víctima de un ataque a bala que realizaron dos sujetos a bordo de una motocicleta contra varias personas que ahí se encontraban.

Ese momento quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, y se observa como este hombre cayó al suelo producto de un impacto de bala que le entró por el brazo derecho.

De manera inmediata, un ciudadano en una motocicleta, junto con otro de los vigilantes del lugar, trasladaron a Quiroz Páez, hasta el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, donde confirmaron que ingresó sin vida.

Ahora sus familiares piden justicia y que los responsables sean capturados.

“No sabemos por qué ocurrieron los hechos, esto no fue contra mi hijo sino contra varias personas que ahí se encontraban y desafortunadamente le cayó el disparó a él. No me le dieron la oportunidad de seguir viviendo y luchando por su hija que era lo que él decía. Cuando estuvo en Bogotá me dijo: ‘papi me voy para mi tierra, acá es todo muy caro, allá nací y seguiré luchando’”.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Valledupar, indicó que en este caso apenas se inicia la investigación.