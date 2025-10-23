En la Clínica Médicos Centro, de Valledupar, falleció Eurípides Cervantes Fontalvo, de 86 años, quien fue uno de los 16 adultos mayores que resultó con picaduras de abejas africanizadas, en el Centro Vida, del barrio Los Mayales, de esta capital.

Tras los hechos, el pasado martes, esta víctima fue evacuada en ambulancia hasta la clínica mencionada por picaduras de abejas en distintas partes del cuerpo. Desde el ingreso su situación fue compleja hasta fallecer, en horas de la madrugada de este miércoles.

Como se recordará el caso sucedió cuando en el centro de atención para la tercera edad, donde residen varios abuelos en condición de vulnerabilidad y que es administrado por la Alcaldía de Valledupar, procedieron a podar varios árboles sin contar con enjambres de abejas africanizadas.

Tras la proliferación de los insectos se generó una emergencia y alarma por lo que fue necesaria la presencia de varias ambulancias que fueron evacuando a los afectados, entre adultos mayores y personal de asistencia, ya que dicho lugar presta servicios como ancianato.

Los lesionados por las picaduras en su mayoría fueron adultos mayores, sin embargo, tres empleadas también se vieron afectadas.

De acuerdo con funcionarios del Centro de Vida, de los 16 adultos mayores que fueron hospitalizados, 12 han sido dados de alta y permanecen en la sede del barrio La Nevada, mientras que otros tres aún están hospitalizados.

Mientras tanto en el lugar del incidente se realizan todas las adecuaciones y supervisiones necesarias para que los ancianos regresen.

Asimismo es de indicar que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, hizo el control de las abejas africanizadas.