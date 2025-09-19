La Policía Metropolitana de Montería y unidades de la Décimo Primera Brigada del Ejército Nacional tienen en marcha un robusto plan de seguridad en la capital de Córdoba con la finalidad de garantizar la tranquilidad y la convivencia de todos los ciudadanos en el marco de la celebración de Amor y Amistad.

Leer más: El Comité de Orden Público de Sincelejo aprobó un fondo permanente de recompensas

La estrategia surgió tras un análisis integral de la situación local y nacional, con el propósito de anticipar riesgos y fortalecer la presencia institucional en los diferentes sectores del municipio.

El dispositivo incluye puestos de control en los ejes Sur, Norte y Margen Izquierda, patrullajes preventivos, verificación de antecedentes a personas y vehículos, control a motocicletas y automóviles, planes en centros comerciales, control de establecimientos abiertos al público, entrega de volantes pedagógicos, controles de embriaguez e intervenciones en zonas rurales y urbanas.

Le puede interesar: En ataque sicarial fue asesinado un exconcejal en Becerril, Cesar

Las acciones de vigilancia y control se concentran en los barrios La Granja, Mogambo, Robles, Cantaclaro, Urbanización Recuerdos y Las Glorias, Rancho Grande, Poblado, Dorado, Centro, El Mora, Castellana, Recreo, Mocarí y Nuevo Horizonte, entre otros sectores estratégicos.

Con ocasión de esta celebración también fue ampliado el horario de atención en los establecimientos comerciales hasta las 5:00 de la mañana.

No olvide leer: La gobernación de Córdoba anunció inversiones por $30 mil millones para Sahagún

Consejo de seguridad

De otra parte, en desarrollo de un consejo extraordinario de seguridad las autoridades analizaron los hechos delictivos ocurridos en el presente mes y con base en ellos diseñaron planes que pondrán en marcha desde ya.

Uno de los hechos que más ha conmocionado a la sociedad monteriana fue el crimen de una mujer adulta en su casa por parte de un hombre que ingresó a robar.