En un acto sicarial registrado en el bar ‘Makumba’, de Becerril, fue asesinado Ronny Andrés Vargas, exconcejal del municipio. En los mismos hechos resultó herido su hermano Kendry Alexander.

El crimen se registró la noche del jueves cuando las víctimas se encontraban organizando un evento musical para la celebración del Día de Amor y Amistad, este viernes con la presentación de diferentes artistas vallenatos.

Versiones de testigos dan cuenta que sujetos armados y desconocidos llegaron al sitio y le dispararon directamente a Ronny Andrés, quien falleció en el sitio, mientras que su hermano recibió disparos en medio de la balacera y una vez malherido fue trasladado al Hospital San José, en el mismo municipio.

Tras los hechos, todo se tornó en confusión y gran parte de la comunidad llegó al bar, donde lamentaron lo sucedido debido a que el fallecido era conocido por todos, y luego de no ejercer como concejal se dedicó al comercio, específicamente en el bar y discoteca, venta de licores, además de ser creador de contenido, critico en la política, conocido en las redes sociales como ‘Futurista’.

Las autoridades policiales al enterarse de lo sucedido acordonaron el área del asesinato en busca de evidencias para dar con el paradero de los asesinos. Hasta el momento se desconoce los móviles de este atentado.