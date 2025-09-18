Un nuevo operativo contra el microtráfico fue realizado en el municipio de La Paz, Cesar, donde un ciudadano fue capturado en flagrancia cuando pretendía evadir a las autoridades mediante el uso de métodos ingeniosos para ocultar sustancias ilícitas.

La detención se llevó a cabo en la calle 9 con carrera 2, sector público del barrio Seis de Enero, donde los uniformados observaron a un individuo que, al notar la presencia policial, mostró una actitud evasiva y nerviosa. Esta conducta levantó sospechas, lo que llevó a abordarlo y realizarle un registro voluntario.

El individuo, fue identificado como Jhonatan Córdoba, de 26 años, quien portaba un termo para agua, el cual contenía en su interior varias envolturas de base de coca, bazuco y cocaína. “Seguiremos intensificando los controles en las calles, no solo para combatir el tráfico de drogas, sino también para desarticular las diferentes formas de camuflaje utilizadas por los delincuentes.”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán.

¡Su denuncia salva vidas! Al marcar la #Línea167, ayuda a la @PoliciaAntiNar a combatir el narcotráfico:



✅ Desarticulamos redes del narcotráfico.

✅ Destruimos laboratorios.

✅ Incautamos drogas ilícitas.



¡Juntos protegemos a Colombia! 🇨🇴#SegurosCercanosYPresentes pic.twitter.com/4sLzb8XzzZ — Departamento de Policía Cesar (@PoliciaDeCesar) September 17, 2025

Tras comprobarse la comisión de una conducta punible, los policías le informaron sus derechos como persona capturada y posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de Valledupar.

