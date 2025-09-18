En jurisdicción del municipio de La Gloria, sur del Cesar, soldados del Batallón Especial Energético y Vial N.° 3, adscritos a la Décima Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, ubicaron y destruyeron de forma controlada un laboratorio utilizado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, que además era un centro de acopio de sustancias químicas utilizadas para la elaboración del alcaloide.

Este lugar clandestino era perteneciente al grupo armado organizado, ‘Clan del Golfo’.

Cortesía Todas las sustancias estupefacientes y la infraestructura fueron destruida por las autoridades castrenses.

La operación militar se desarrolló en la vereda Las Puntas, de dicho municipio, donde fue hallada una estructura de madera con 220 kilos de clorhidrato de cocaína, 250 galones de cocaína en suspensión (en proceso) 825 galones de acetona, 81 galones de ácido sulfúrico, 44 galones de hidrocarburos, 100 kilos de soda cáustica y 25 kilos de cemento.

De igual manera el Ejército informó que con este importante golpe se logra una afectación económica superior a los 2,830 millones de pesos al Clan del Golfo. Además, se impidió la distribución de 220 kilos de clorhidrato de cocaína, valorados en 1210 millones de pesos, y 250 galones de cocaína en suspensión, con un valor aproximado de 1187 millones de pesos, recursos ilícitos que habrían fortalecido las acciones criminales de la Subestructura Francisco José More Peñate.

