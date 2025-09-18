Todo está listo en la Institución Educativa Simón Araújo, de Sincelejo, para conmemorar el viernes 3 de octubre los 25 años de las Olimpiadas Departamentales de Matemáticas y las 14 municipales.

Las bodas de plata de las olimpiadas serán celebradas a partir de las 7:00 de la mañana con participación de estudiantes de primaria de los grados tercero, cuarto y quinto, y de secundaria para alumnos de sexto a once grado.

La inscripción de los equipos participantes tanto de Sincelejo como de municipios vecinos es gratuita y la fecha límite es el 30 de septiembre.

Durante una reunión de las autoridades del sector educativo la Secretaría de Educación de Sincelejo destacó la trayectoria del evento que constituye un escenario perseverante en la motivación del amor por la ciencia exacta, promoviendo espacios que favorecen el encuentro a partir de una pedagogía que incentiva el interés de los estudiantes por afianzar el pensamiento matemático.