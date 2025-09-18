Con los rectores de colegios oficiales y privados de la ciudad de Sincelejo el personal del área de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Municipal inició la socialización del plan de trabajo que busca consolidar el proyecto transversal “Sincelejano soy de corazón”.

Lea también:Estudiante de Unicórdoba diseñó un software que optimiza la atención al cliente en restaurantes

Esta iniciativa fue establecida por el Concejo Municipal de Sincelejo mediante el Acuerdo N.° 327 de 2022, como estrategia pedagógica para la apropiación, conservación y preservación de la identidad cultural, social e histórica del municipio.

Según la Secretaría de Educación Municipal el proyecto promueve el rescate de valores cívicos y culturales desde la escuela. Su propósito es fortalecer el sentido de pertenencia, el amor y el respeto por todo lo que identifica al ser sabanero, a través de la consolidación de un equipo de trabajo integrado por rectores y maestros del sector público y privado. Estos actores serán los encargados de plantear lineamientos, orientaciones y ajustes que posteriormente serán presentados al equipo consultor encargado de avalar el proceso.

Lea también: Corte Constitucional avala el régimen tarifario especial para el Caribe

Durante la reunión también avanzaron en los diálogos para la próxima convocatoria que permitirá conformar el Comité Técnico Consultivo, integrado por ciudadanos referentes de la cultura, el arte y el civismo.

Lea también: Un hombre transportaba dosis de estupefacientes en un termo para agua