Pese al anuncio por parte de la alcaldía local, sobre la llegada de grupos especiales para fortalecer la seguridad en el municipio de Maicao, La Guajira, siguen en aumento las acciones criminales; en esta oportunidad una persona de sexo masculino fue asesinada a tiros por sicarios en el perímetro urbano, caso que suma a la seguidilla en las dos últimas semanas bajo esta modalidad.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía en vida al nombre de Jair Monterrosa Benavides, de 25 años de edad, conocido entre sus familiares y amigos, como ‘Bembi’.

El atentado se registró en horas del mediodía de este jueves, en un taller de mecánica ubicado sobre la calle 29 con carrera 12, en jurisdicción del barrio San Francisco.

Según la información preliminar, el mencionado se movilizaba en un motocarro, cuando fue sorprendido por dos hombres que se le acercaron a bordo de una motocicleta, el que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y le propinó varios disparos en el tórax y cabeza, para luego huir junto a su cómplice.

Residentes del sector y transeúntes que presenciaron la acción delincuencial, tras percatarse que ‘Bembi’ no tenía signos vitales, dieron aviso a las autoridades y les entregaron las características de los sicarios.

Por su parte, funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial llegaron al sitio para realizar los actos urgentes. Luego trasladaron el cuerpo a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la municipalidad.

Finalmente, los peritos a cargo iniciaron las investigaciones para tratar de establecer los móviles del crimen y dar con la captura de los responsables.