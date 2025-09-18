La Capilla José de Nazareth, ubicada en el interior de la Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo que se sitúa en la Avenida San Carlos, reabrió sus puertas no solo para la comunidad educativa católica sino también para la ciudadanía en general.

En las últimas horas la Diócesis de Sincelejo, a través de uno de sus sacerdotes, le dio la apertura a la capilla con una ceremonia religiosa en la que además fueron homenajeados los integrantes de la familia Bustamante Hernández, que tuvieron la iniciativa de recuperar esta capilla que amenazaba ruinas por el paso del tiempo y que tras las obras del Par Vial San Carlos había sufrido daños que no reparó el consorcio y que tampoco fueron previstos por la administración que en su momento, hace tres períodos, inició esas obras.

EL HERALDO Fueron homenajeados los integrantes de la familia Bustamante Hernández.

Guido Nel Pérez, rector de la IE Normal Superior de Sincelejo, agradeció el bello gesto de la familia Bustamante Hernández por la iniciación de este espacio religioso, y anunció que de lunes a viernes habrá eucaristías para la comunidad educativa entre las 11:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía, y para la ciudadanía externa será los sábados y domingo.

“Para nosotros es motivo de felicidad que la capilla esté nuevamente en servicio como lo fue antes: un sitio de reflexión profunda para la comunidad educativa normalista y también para la ciudadanía en general. Este será un espacio amplio en el que habrá eucaristías diarias. Le damos muchas gracias a la familia Bustamante Hernández por este apoyo absoluto en la recuperación de la capilla que contó también con el acompañamiento de docentes y exalumnos”, sostuvo el rector Guido Nel Pérez.

Las obras entregadas hacen parte de una primera etapa.

Una de las exalumnas recordó que con los problemas estructurales del templo consideraron la posibilidad de derribarla, pero gracias al apoyo de la familia Bustamante Hernández, que es muy católica, fue posible la recuperación en todos los aspectos.

“Le damos las gracias a esta familia por la ayuda que nos ha dado”.

Lucy Mendoza, egresada de la Normal en la promoción de 1.978, se mostró complacida por el regalo religioso que le han dado no solo al colegio sino a toda la sociedad. “Es muy bueno para que la juventud que se educa sienta y viva la parte espiritual. Que crean en Dios y sepan que es el único camino que existe para transformar la vida en todos los aspectos. Esta capilla va a servir de mucho a los estudiantes”, anotó la exalumna.