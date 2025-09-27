La Alcaldía de Barranquilla, a través de su Secretaría de Cultura y Patrimonio, cerrará este domingo 28 de septiembre la celebración del Mes del Patrimonio con la segunda edición de la carrera “Julio Sanz: ¡Corre por tu Patrimonio!”, un evento que une el deporte y la cultura en una misma experiencia.

La jornada comenzará a las 5:00 a.m. y contará con distancias de 10K, 5K y una categoría infantil de 1K, diseñadas para que tanto corredores profesionales como aficionados y familias puedan participar.

Lea también: Barranquilla suma nuevos espacios para la comunidad en San Salvador y 7 de Abril

El propósito de la carrera es inspirar a la ciudadanía a reconectar con su herencia cultural, recorriendo lugares icónicos que construyen la identidad de la ciudad. Los participantes pasarán por escenarios como la Antigua Intendencia Fluvial, la Fábrica de Cultura, la Plaza de la Aduana, el Estadio Édgar Rentería, el Teatro Amira de la Rosa, el Museo del Carnaval, la Iglesia de San Nicolás y el Paseo Bolívar.

Con esta actividad, la Administración Distrital busca reafirmar el compromiso con el patrimonio cultural de Barranquilla, promoviendo al mismo tiempo estilos de vida saludables y el sentido de pertenencia de los ciudadanos.