Las tapas del sistema de alcantarillado en la ciudad de Sincelejo han empezado a ser blanco de la delincuencia que, de forma masiva, se ha apoderado en las últimas semanas de varias de estas, dejando la infraestructura expuesta y generando focos de accidentalidad vial.

Ante esto la empresa Veolia, que opera el sistema de acueducto y alcantarillado en la capital sucreña, le hace un llamado a la ciudadana para que contribuya con el cuidado la infraestructura del sistema de alcantarillado.

En una inspección realizada recientemente por operarios de Veolia detectaron un aumento significativo en el hurto de tapas de pozos de inspección (manholes) del sistema de alcantarillado sanitario en diversos puntos de la ciudad.

Advierte la empresa que esta conducta inapropiada llevada a cabo por terceros está generando serias consecuencias porque los pozos de inspección quedan expuestos, convirtiéndose en trampas para peatones y vehículos que circulan por la malla vial. Además, la ausencia de tapas permite el ingreso de sedimentos y basuras a las tuberías, provocando obstrucciones y rebosamientos

“La compañía le hace un llamado fervoroso a trabajar juntos por el cuidado de la ciudad: a la comunidad sincelejana, la administración municipal y las autoridades competentes para que se unan en la prevención y denuncia de estos actos. Es clave que todos los ciudadanos se involucren activamente, la colaboración y la acción colectiva son fundamentales para preservar la seguridad y el bienestar de todos. Se insta a tomar conciencia sobre la gravedad de esta situación y sus consecuencias, y a actuar de manera responsable para proteger este importante servicio”, indicó Veolia en un comunicado de prensa.

Insta a denunciar estos hechos a través de la línea gratuita 116 o marcando al 018000 918761 desde teléfonos móviles y al correo electrónico: co.atencionalalclientesabana@veolia.com