Un bus de colores verde y blanco y placas STR-615 de Corozal que fue contratado para transportar pacientes afiliados a la Nueva EPS entre las poblaciones de San Benito y Sincelejo, en el departamento de Sucre, terminó volcado lateralmente sobre vía principal del barrio El Bongo, al mediodía de este miércoles 17 de septiembre.

Los más de 25 ocupantes del vehículo y su conductor resultaron con golpes y algunas lesiones leves, y al decir de la ciudadanía, “Dios tuvo misericordia” porque por lo aparatoso del evento vial cualquiera podría pensar lo peor.

El Heraldo

Sin embargo, el que sí salió con algunas afectaciones en su cuerpo fue un motociclista que se encontraba estacionado sobre la calle 14 del barrio El Bongo, a cuatro cuadras de La Cruz de Mayo, y que al ver que el vehículo no se detenía se lanzó a la terraza de una de las casas de la zona.

Además tuvo que dejar su moto Bóxer de color negro a un costado de esa vía, con tan mala suerte que quedó convertida en chatarra porque el bus le pasó por encima y allí es donde termina volcado.

Otros daños que ocasionó el bus al transitar sin frenos fue en más de 10 viviendas, pues este se montó por andenes y terrazas causando destrozos, al igual que en rejas.

El Heraldo

Los ocupantes del bus tuvieron que regresar a centros médicos para una valoración más, ya no por la patología por la que habían llegado inicialmente, al tiempo que el personal de Tránsito Municipal atendió el caso.

Las familias del barrio El Bongo se preguntan quién les va a responder por los daños materiales, pero a su vez le dan gracias a Dios porque no hubo una tragedia.

