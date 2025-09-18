Con la coordinación de Indeportes Córdoba, la fase departamental de los Juegos Intercolegiados 2025 reúne en distintos escenarios a cientos de estudiantes deportistas que compiten por un lugar en la fase regional, dejando en alto el talento y la pasión del deporte escolar en el departamento.

Lea también:La Universidad Popular del Cesar fue sede de ‘Colombia 4.0’

Recientemente concluyeron las primeras pruebas por equipos, que durante tres días reunieron a delegaciones de los municipios de Montería, Moñitos, Cereté, Lorica, Chinú, Canalete, Montelíbano, Tierralta, Planeta Rica, Ciénaga de Oro, Valencia, San José de Uré, San Andrés, Purísima, La Apartada y Ayapel.

Cortesía Gobernación de Córdoba.

En el departamento, las competencias de los Juegos Intercolegiados son coordinadas por el Ministerio del Deporte, a través del Instituto de Deportes de Córdoba, garantizando la organización y el fortalecimiento del deporte escolar.

Lea también: Valledupar tendrá moderna vía para salvar al río Guatapurí

Las competencias se realizaron en los escenarios: I.E. Guillermo Valencia (futsal masculino y femenino prejuvenil), Villa Norte (fútbol prejuvenil y juvenil en ambas ramas), Gimnasio Campestre (baloncesto juvenil masculino y femenino) y Unicórdoba junto al Coliseo Miguel Happy Lora (fútbol de salón juvenil masculino y femenino).

“La final departamental de los Juegos Intercolegiados son una muestra del talento y la disciplina de nuestros jóvenes. Desde Indeportes Córdoba, en articulación con el Ministerio del Deporte, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del deporte escolar como una herramienta de formación integral, inclusión y construcción de tejido social en cada municipio del departamento”, señaló el director de Indeportes Córdoba, Luis Aldana Dumar.

Cortesía Gobernación de Córdoba.

Lea también: Advierten sobre intensificación de lluvias en centro y sur de La Guajira

Delegaciones ganadoras:

• Montería se consolidó como la delegación más fuerte y dominante, logrando títulos en fútbol (INEM y La Salle), fútbol de salón (Rancho Grande y Mercedes Ábrego), baloncesto 5x5 (Isabel La Católica, Gimnasio Campestre y La Salle) y baloncesto 3x3 (San Francisco de Asís y Británico de Montería).

• Ayapel celebró con las victorias de la I.E. Pablo VI en fútbol femenino y de la I.E. Carlos Adolfo Uretra en fútbol de salón femenino.

• Ciénaga de Oro destacó con el triunfo de la I.E. San Isidro en fútbol juvenil femenino.

• Tierralta se impuso en voleibol juvenil masculino con la Normal Superior del Alto Sinú.

• Puerto Libertador brilló con los títulos en voleibol juvenil femenino (Escuela Urb. José María Córdoba) y voleibol prejuvenil masculino (I.E. Germán Gómez Peláez).

• San Bernardo del Viento sumó un campeonato en voleibol prejuvenil femenino con el Colegio Departamental Agropecuario y Comercial San Francisco de Asís.

• Chinú consiguió el título de baloncesto 3x3 juvenil masculino con la I.E. San Francisco de Asís.

Lea también: Video: Hombre agredió con un cuchillo a su pareja en el mercado viejo de Riohacha

Montería lideró ampliamente el medallero en deportes de conjunto, seguida por Ayapel, Puerto Libertador y Tierralta, que también aseguraron protagonismo en disciplinas clave como fútbol y voleibol.

Cortesía Gobernación de Córdoba.

En la presente semana han estado en contienda las disciplinas de conjunto como rugby, balonmano, béisbol, fútbol sala y fútbol de salón, y entre el 24 y el 30 de septiembre entran en competencia los deportes individuales.

Lea también: Contundente golpe al Clan del Golfo en Sucre: capturaron a 7 de sus integrantes