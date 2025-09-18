Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Con la coordinación de Indeportes Córdoba, la fase departamental de los Juegos Intercolegiados 2025 reúne en distintos escenarios a cientos de estudiantes deportistas que compiten por un lugar en la fase regional, dejando en alto el talento y la pasión del deporte escolar en el departamento.

Recientemente concluyeron las primeras pruebas por equipos, que durante tres días reunieron a delegaciones de los municipios de Montería, Moñitos, Cereté, Lorica, Chinú, Canalete, Montelíbano, Tierralta, Planeta Rica, Ciénaga de Oro, Valencia, San José de Uré, San Andrés, Purísima, La Apartada y Ayapel.

Cortesía Gobernación de Córdoba.

En el departamento, las competencias de los Juegos Intercolegiados son coordinadas por el Ministerio del Deporte, a través del Instituto de Deportes de Córdoba, garantizando la organización y el fortalecimiento del deporte escolar.

Las competencias se realizaron en los escenarios: I.E. Guillermo Valencia (futsal masculino y femenino prejuvenil), Villa Norte (fútbol prejuvenil y juvenil en ambas ramas), Gimnasio Campestre (baloncesto juvenil masculino y femenino) y Unicórdoba junto al Coliseo Miguel Happy Lora (fútbol de salón juvenil masculino y femenino).

“La final departamental de los Juegos Intercolegiados son una muestra del talento y la disciplina de nuestros jóvenes. Desde Indeportes Córdoba, en articulación con el Ministerio del Deporte, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del deporte escolar como una herramienta de formación integral, inclusión y construcción de tejido social en cada municipio del departamento”, señaló el director de Indeportes Córdoba, Luis Aldana Dumar.

Cortesía Gobernación de Córdoba.

Delegaciones ganadoras:

Montería se consolidó como la delegación más fuerte y dominante, logrando títulos en fútbol (INEM y La Salle), fútbol de salón (Rancho Grande y Mercedes Ábrego), baloncesto 5x5 (Isabel La Católica, Gimnasio Campestre y La Salle) y baloncesto 3x3 (San Francisco de Asís y Británico de Montería).

Ayapel celebró con las victorias de la I.E. Pablo VI en fútbol femenino y de la I.E. Carlos Adolfo Uretra en fútbol de salón femenino.

Ciénaga de Oro destacó con el triunfo de la I.E. San Isidro en fútbol juvenil femenino.

Tierralta se impuso en voleibol juvenil masculino con la Normal Superior del Alto Sinú.

Puerto Libertador brilló con los títulos en voleibol juvenil femenino (Escuela Urb. José María Córdoba) y voleibol prejuvenil masculino (I.E. Germán Gómez Peláez).

San Bernardo del Viento sumó un campeonato en voleibol prejuvenil femenino con el Colegio Departamental Agropecuario y Comercial San Francisco de Asís.

Chinú consiguió el título de baloncesto 3x3 juvenil masculino con la I.E. San Francisco de Asís.

Montería lideró ampliamente el medallero en deportes de conjunto, seguida por Ayapel, Puerto Libertador y Tierralta, que también aseguraron protagonismo en disciplinas clave como fútbol y voleibol.

Cortesía Gobernación de Córdoba.

En la presente semana han estado en contienda las disciplinas de conjunto como rugby, balonmano, béisbol, fútbol sala y fútbol de salón, y entre el 24 y el 30 de septiembre entran en competencia los deportes individuales.

