El Pronóstico Semanal del Sistema de Alertas Tempranas de Corpoguajira advirtió que esta semana se esperan lluvias más frecuentes e intensas en gran parte del departamento de La Guajira.

Según el reporte, las precipitaciones se darán especialmente en los municipios del centro y sur del departamento, podrían venir acompañadas de truenos, vientos fuertes e incluso vendavales.

En Riohacha, San Juan del Cesar, Fonseca, Villanueva, Albania, Hatonuevo, entre otros municipios: tardes y noches con lluvias más constantes.

Por su parte, en la zona costera también se prevén oleajes altos y vientos intensos, lo que representa un riesgo para pescadores y actividades turísticas en el mar Caribe.

Mientras que, en el norte del departamento (Uribia, Maicao y Manaure): se esperan lluvias ocasionales al inicio de semana y más frecuentes hacia este miércoles, con posibilidad de tormentas eléctricas.

Ante las advertencias, la Gobernación de La Guajira invita a toda la población a mantener prevención y solidaridad para proteger la vida y los bienes durante esta temporada de lluvias.

Finalmente, hacen las siguientes recomendaciones: estar atento a la información oficial de las autoridades locales y organismos de gestión del riesgo, reforzar techos y asegurar objetos que puedan volarse con el viento, evitar estar cerca de ríos, arroyos y quebradas cuando llueva fuerte, si vive en zona de montaña, tener precaución por posibles deslizamientos y los pescadores de embarcaciones pequeñas deben consultar el estado del mar antes de salir.

