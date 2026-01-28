Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en La Mesa, Cundinamarca, provocaron una emergencia que dejó como saldo una mujer fallecida y múltiples afectaciones en la infraestructura vial y residencial del municipio. El hecho se presentó en el sector Puente Roto, sobre la vía San Joaquín–La Mesa, donde una quebrada se salió de su cauce y arrastró un automóvil.

Según información confirmada por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, la corriente de agua alcanzó el vehículo y lo desplazó varios metros. En su interior se encontraba Leticia Medina, de aproximadamente 65 años, quien perdió la vida pese a los intentos de rescate.

La víctima, de acuerdo con lo que se conoció, era madre de Yulieth Rodríguez, periodista y directora de la emisora Cristalina Stereo, medio radial con presencia en la provincia del Tequendama.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expresó un mensaje de condolencias a través de su cuenta en la red social X. “Lamentamos profundamente esta pérdida humana y expresamos toda nuestra solidaridad con Yulieth, su familia y los compañeros de la emisora”, dijo el mandatario local.

Y agregó: “Seguimos articulando las acciones necesarias con las autoridades locales para atender las consecuencias de las lluvias en el departamento”.

De acuerdo con lo que precisó el gobernador, en el sector las lluvias también ocasionaron otras situaciones de riesgo. En horas de la noche colapsó el muro divisorio del conjunto residencial Heliconias, ubicado junto al cementerio municipal, lo que generó preocupación entre los habitantes del sector.

Se han presentado fuertes lluvias en el municipio de #LaMesa (@AlcaldiaLaMesa), las cuales han generado varias emergencias asociadas a deslizamientos y crecientes súbitas. Uno de los hechos más lamentables ocurrió en el sector Puente Roto, sobre la vía San Joaquín – La Mesa,… pic.twitter.com/Aas7sa2ssL — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) January 28, 2026

Adicionalmente, se reportaron postes de energía inclinados, por lo que la UAEGRD adelanta coordinaciones con la empresa Enel para evaluar y asegurar la infraestructura comprometida.

Afectaciones viales y alerta regional por emergencias por lluvias

La vía Bogotá–La Mesa permanece con paso restringido a un carril en el kilómetro 73+400, sector Fruterías, debido a la caída de material vegetal y rocas. Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones oficiales.

Entre tanto, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca mantiene vigilancia ante posibles crecientes súbitas y deslizamientos en otros municipios del Tequendama, como Anapoima, Tena, Cachipay y San Antonio del Tequendama, en medio de la actual temporada de lluvias.