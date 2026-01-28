Un atentado perpetrado con drones se registró en la tarde de este martes 27 de enero en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca.

El hecho, según el reporte preliminar, dejó a una persona muerta y al menos a 10 más heridas.

Se conoció que el ataque se presentó cerca del parque central de la población, y cerca de la estación de Policía, donde había un grupo de personas protestando para exigir claridad sobre la muerte de dos jóvenes hace varios días.

Las autoridades atribuyen el atentado al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Entre los heridos se encuentra una niña de ocho años, que está siendo atendida en un centro de salud.

“La menor de ocho años es la de mayor gravedad, la cual fue remitida a Popayán. Los otros pacientes siguen siendo atendidos en el hospital del corregimiento, con lesiones leves por esquirlas y aturdimiento. Es muy lamentable esta situación; la emergencia sigue siendo atendida y la comunidad continúa en pánico”, señaló la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo.

“La situación es confusa, triste y lamentable. Se repiten episodios de tiempos que considerábamos en el pasado, pero el conflicto sigue y la alteración al orden público nos afecta de nuevo. Nuestras vidas están corriendo muchísimo peligro”, indicó el alcalde de Argelia, Cauca, Osmán Duan.