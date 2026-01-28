Volvió a pasar. Enfrentamientos entre hinchas de dos equipos del Fútbol Profesional Colombiano dejaron una persona muerta en Cúcuta en la noche de este martes 27 de enero.
Los hechos ocurrieron luego del clásico entre el Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga, disputado en el estadio General Santander de la capital nortesantandereana.
El reporte preliminar indica que una persona falleció y cinco más resultaron heridas con arma blanca. Al parecer, la persona fallecida era parte de la hinchada del Bucaramanga.
Los primeros incidentes se presentaron dentro del recinto deportivo, en las tribunas, con riñas entre los aficionados presentes. Luego, a las afueras del estadio, hinchas de ambos equipos se siguieron enfrentando, lo que obligó a la intervención de unidades del antiguo ESMAD.
Hasta el momento las autoridades no han difundido un balance completo de la situación, pero se sabe que hay detenidos luego de los disturbios.
En lo deportivo, el encuentro, correspondiente a la fecha 3 del primer semestre en el Fútbol Profesional Colombiano, terminó con empate a dos goles por bando.
Las anotaciones del Cúcuta fueron obras de Jaime Peralta, con doblete, mientras que por los santandereanos marcaron Kevin Londoño y Luciano Pons.