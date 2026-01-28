Volvió a pasar. Enfrentamientos entre hinchas de dos equipos del Fútbol Profesional Colombiano dejaron una persona muerta en Cúcuta en la noche de este martes 27 de enero.

Los hechos ocurrieron luego del clásico entre el Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga, disputado en el estadio General Santander de la capital nortesantandereana.

El reporte preliminar indica que una persona falleció y cinco más resultaron heridas con arma blanca. Al parecer, la persona fallecida era parte de la hinchada del Bucaramanga.

Los primeros incidentes se presentaron dentro del recinto deportivo, en las tribunas, con riñas entre los aficionados presentes. Luego, a las afueras del estadio, hinchas de ambos equipos se siguieron enfrentando, lo que obligó a la intervención de unidades del antiguo ESMAD.

Lo que hoy debió haber sido una fiesta en #Cúcuta, terminó convertido en un infierno. La irracional violencia que se vive en el #fútbol colombiano no puede seguir normalizándose. ¿A quién le quedan ganas de llevar a sus hijos a un #estadio? ¡Que esto no suceda en #Bucaramanga! pic.twitter.com/Wgypp07Nv5 — Oscar Jahir (@oscarjahir_) January 27, 2026

Hasta el momento las autoridades no han difundido un balance completo de la situación, pero se sabe que hay detenidos luego de los disturbios.

En lo deportivo, el encuentro, correspondiente a la fecha 3 del primer semestre en el Fútbol Profesional Colombiano, terminó con empate a dos goles por bando.

Las anotaciones del Cúcuta fueron obras de Jaime Peralta, con doblete, mientras que por los santandereanos marcaron Kevin Londoño y Luciano Pons.