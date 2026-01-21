Momentos de pánico se vivieron en las últimas horas en el corregimiento de El Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia (Cauca), tras la explosión de un vehículo cargado con cilindros bomba.

De acuerdo al reporte de las autoridades, integrantes de un grupo armado ilegal intentaban posicionar una camioneta acondicionada con rampas de lanzamiento para atacar a la fuerza pública; sin embargo, se presentó una falla técnica en el sistema de activación que provocó que el vehículo estallara antes de que se pudiera iniciar el ataque masivo.

El hecho se registró a pocos metros de una institución educativa y de varias viviendas donde se encuentran alojadas unidades de la Policía Nacional. Por fortuna, un uniformado de la Policía resultó herido pero no reviste gravedad.

Según información preliminar, la detonación inesperada evitó que fueran lanzados más de seis cilindros tipo “tatuco”, los cuales estaban listos para ser disparados contra el casco urbano.

La inteligencia militar atribuye el ataque al Frente Carlos Patiño, una de las disidencias de las Farc más activas en el sur del departamento.