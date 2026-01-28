Siete integrantes del Clan del Golfo, entre ellos uno de sus cabecillas, murieron en una operación conjunta de la Fuerza Pública en el departamento de Magdalena, informaron este martes fuentes oficiales.

La acción, desarrollada en el marco de la Operación Agamenón, se llevó a cabo en la vereda Palma de Vino, del municipio de Sabanas de San Ángel, en el departamento de Magdalena donde unidades de la Policía, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Fiscalía, enfrentaron a una grupo de esa banda narcotraficante.

Entre los abatidos está Wilson Darío Ruiz Vélez, alias Moisés o 07, señalado como cabecilla de la organización en la región Caribe y con más de 20 años de prontuario criminal, según publicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en su cuenta de X.

𝐀𝐁𝐀𝐓𝐈𝐃𝐎 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 “𝐌𝐎𝐈𝐒𝐄𝐒” 𝐎 “𝟎𝟕”, 𝐔𝐍𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐂𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐀𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐆𝐎𝐋𝐅𝐎 𝐘 𝟔 𝐌Á𝐒 𝐍𝐄𝐔𝐓𝐑𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐀𝐆𝐀𝐌𝐄𝐍Ó𝐍



Cero tolerancia con el narcotráfico. En desarrollo de la Operación Sostenida… pic.twitter.com/lJqE9YhjYO — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) January 28, 2026

Según la información oficial, alias 07 estaba vinculado a masacres, extorsiones, desplazamientos forzados y confrontaciones armadas, y era considerado determinador del asesinato del subintendente de la Policía Ronald Montañez Quijano.

Las autoridades señalaron que el resultado de la operación representa “el golpe más significativo contra el Clan del Golfo en el Caribe colombiano en los últimos diez meses y que su neutralización afecta la cadena de mando y la capacidad violenta del grupo”.

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es la principal organización criminal del país y mantiene presencia en varias regiones, con actividades ligadas al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.