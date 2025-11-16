Al menos tres personas fallecieron y otras dieciséis más resultaron heridas en un accidente de un autobús ocurrido en la provincia tropical de Los Ríos, informó este domingo el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911).

Le puede interesar: León XIV llama a proteger la dignidad de las víctimas de abusos

Una portavoz de la institución coordinadora de atención a emergencias indicó a la prensa que durante la madrugada recibieron una alerta que informaba sobre el volcamiento de un autobús en la zona de Quevedo, en Los Ríos.

El ECU 911 no ha emitido aún más información sobre las posibles causas del accidente ni sobre la condición de salud de los heridos.

Vea aquí: Rusia intensifica su ofensiva con más de mil drones y 980 bombas guiadas contra Ucrania en una semana

Por otra parte, el servicio indicó que ha recibido varias alertas por la presencia de borrachos o la realización de fiestas y escándalos en las últimas horas, en momentos en que en Ecuador rige la denominada “ley seca”, que prohíbe la venta de alcohol durante un proceso electoral como el de hoy.

Este domingo, los ecuatorianos acuden a las urnas, convocados por el presidente Daniel Noboa, para responder a cuatro preguntas de un referéndum, relacionadas con la posibilidad de instalar o no una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna, así como la eventualidad de que se permita, nuevamente, la instalación de bases militares extranjeras en el país.

Lea también: ¿Ayudará Putin a Maduro en caso de invasión estadounidense?

Las otras dos preguntas de la consulta plebiscitaria, abordan la reducción del número de integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) de 151 a 73 representantes y sobre la eliminación de la financiación pública a partidos políticos.