Los pobladores del barrio Altos del Rosario, un sector que inició como invasión y que alberga, en su mayoría, a familias desplazadas por la violencia, celebraron los 30 años del barrio.

Fue, durante la tarde del miércoles 17 de septiembre, el cumpleaños más alegre, más concurrido y más anhelado, pues llegó con las obras de desarrollo que siempre anhelaron, entre ellas la pavimentación de sus calles.

La principal vía de acceso y seis calles internas pavimentadas, con sus respectivos andenes, fueron entregadas oficialmente por la gobernadora Lucy García Montes y el secretario de infraestructura Jorge Romero Romero, a quienes los habitantes de Altos del Rosario, a través de su presidente de Junta de Acción Comunal (JAC), Paúl Madrid Rodríguez, les agradeció por las inversiones en obras.

Gobernación de Sucre Vía principal del barrio Altos del Rosario, en el norte de Sincelejo.

Romero destacó que dichas intervenciones hacen parte de un gran proyecto que ejecutan en esa zona de Sincelejo, que tiene una inversión proyectada de 7.500 millones de pesos (recursos de regalías) y cuyas obras viales ya están en un 90% de ejecución.

El funcionario aspira que con la transformación que tendrá Altos del Rosario los ojos del mundo estarán puestos sobre este territorio que tiene 1.700 unidades familiares que representan unas 6.800 personas.

“Altos del Rosario va a salir del anonimato para convertirse en ese gran atractivo turístico de Sincelejo y del departamento de Sucre”, anotó Jorge Romero.

Por su parte la gobernadora Lucy García Montes, que conoce bien de cerca el territorio por los trabajos realizados en este, recordó los inicios del proyecto de transformación de Altos del Rosario que coincidieron con el inicio de la pandemia de la Covid-19.

“Ver estas calles pavimentadas sé que es un gran regalo para ustedes porque en el pasado se les dificultó mucho el transporte y eso incidía en todos los aspectos. Vamos por más. Sigue la canalización del arroyo porque yo conozco de esas inundaciones. El regalo de cumpleaños, en sus 30 años de Altos del Rosario, es su transformación con cultura, con arte, con poesía y nosotros queremos que Altos del Rosario sea una ruta del color y de paz, y que con la venida de los Juegos Nacionales sean una ruta obligada en Sincelejo para visitar”, precisó la gobernadora Lucy García, que fue recibida con pancartas que tenían impresos mensajes de agradecimientos por el trabajo realizado en la zona, que también se vio beneficiada con toda la oferta institucional.

Amparo Cabeza, exrectora del colegio, dio fe del cambio en el barrio y recordó que ello hace parte de una profecía que Dios le dio.