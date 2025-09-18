Los habitantes del conjunto residencial María Isabela, de Valledupar, se unieron a la queja generalizada de la ciudadanía que expone una mala prestación del servicio por parte de Afinia, por continuas suspensiones de la energía eléctrica.

En el caso puntual de los residentes del conjunto, recurrieron a presentar un derecho de petición a la empresa y también hacerlo público ante los medios de comunicación.

Miguel Romero administrador de la propiedad horizontal refirió que habitan 87 familias, actualmente afectadas por los inconvenientes la electricidad.

“Hace más de 6 meses está las familias están viviendo una crítica situación por la mala prestación del servicio de Afinia, esto consiste en bajones repentinos del servicio, suspensiones por breves periodos de tiempo y oscilaciones de voltaje, lo cual ha llegado a un punto de dañar y deteriorar los electrodomésticos de los residentes”, indicó Miguel Romero.

De igual manera, vía derecho de petición le hicieron una solicitud formal a Afinia. “Considerando la importancia del suministro de energía estable y confiable para el funcionamiento seguro de los equipos y electrodomésticos en los hogares solicitamos respetuosamente que se realice una revisión exhaustiva de la infraestructura eléctrica que suministra energía al conjunto María Isabela, lo cual ayudaría a identificar y corregir posibles causas de los cortes recurrentes evitando así los daños que se puedan presentar en cada una de las viviendas”, se lee en el escrito.