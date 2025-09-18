En varios puntos del departamento del Cesar, como Bosconia, El Copey, Cuatro Vientos y Valledupar, a la altura del sector conocido como ‘Los Cauchos’, se están presentando bloqueos con cierres de vía que mantienen a cientos de vehículos represados.

La manifestación la están liderando las organizaciones regionales del pueblo Zenú, comunidades indígenas, campesinas y afro, que piden al Ministerio del Interior dar cumplimiento con la instalación de una mesa de concertación que quedó definida en una resolución desde el mes de enero pasado.

“El bloqueo se debe a que llevábamos muchas mesas de trabajo con el Ministerio del Interior y los acuerdos no se han cumplido, tenemos una resolución para la instalación de una mesa de concertación intraetnica y no hemos podido avanzar, porque nos pidieron un número de delegados de los departamentos de Cesar, Sucre y Córdoba y no están cambiando las reglas, nos están poniendo unos requisitos extras como en la oferta de tierras, tenemos muchas decisiones que no nos han cumplido”, manifestó Daiber Alberto Díaz Quiñones autoridad indígena Zenú, bajo el cargo de gobernador.

En la minga hay representación de los pueblos kankuamo, chimila, wayuu, comunidades afro y campesinas.

De igual manera Daiber Alberto Díaz Quiñonez indicó que hay bloqueos en Montería y Sincelejo.