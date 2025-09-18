El Cabildo Indígena del resguardo kanhuamo, en Valledupar, llevó a cabo el acto de refrendación de nombramiento en propiedad y aprobación de 86 educadores indígenas pertenecientes a las distintas instituciones educativas del territorio.

De acuerdo con las autoridades indígenas, este acto representa un paso histórico en el fortalecimiento de su propia educación. Resaltaron que el 90 % de los educadores kankuamos, lo que constituye un mejor proceso organizativo en la Comisión de Educación, Cultura e Identidad.

Durante la jornada, cada educador recibió un acto propio de gobierno refrendado por el Gobernador del Cabildo Indígena Kankuamo, Jaime Luis Arias Ramirez, autoridades del consejo de mayores y Cabildo Mayor.

Estos actos se sustentan en las asambleas realizadas en cada comunidad, las actas de valoración y de compromiso suscritas por los educadores con las comunidades, en el marco del Decreto 1345 de 2023, el Derecho Propio y las decisiones comunitarias.

Samir Montero, coordinador de la Comisión de Educación y Cultura del Pueblo Kankuamo, destacó que queda pendiente formalizar los nombramientos de docentes contratados y personal administrativo del resguardo, lo que será parte de la siguiente etapa en la consolidación de su educación propia.

