Compartir:
Por:  Milagro Sanchez Florez ELHERALDO.CO

El Cabildo Indígena del resguardo kanhuamo, en Valledupar, llevó a cabo el acto de refrendación de nombramiento en propiedad y aprobación de 86 educadores indígenas pertenecientes a las distintas instituciones educativas del territorio.

Lea también: Altas tarifas y desabastecimiento de energía y gas tienen al sistema energético en riesgo: Asoenergía

De acuerdo con las autoridades indígenas, este acto representa un paso histórico en el fortalecimiento de su propia educación. Resaltaron que el 90 % de los educadores kankuamos, lo que constituye un mejor proceso organizativo en la Comisión de Educación, Cultura e Identidad.

Reportan intoxicación masiva en institución educativa indígena en Maicao, La Guajira

Cortesía

Durante la jornada, cada educador recibió un acto propio de gobierno refrendado por el Gobernador del Cabildo Indígena Kankuamo, Jaime Luis Arias Ramirez, autoridades del consejo de mayores y Cabildo Mayor.

Lea también: 1346 participantes del programa ‘Jóvenes por el Mundo’ se reunieron en Santo Tomás

Estos actos se sustentan en las asambleas realizadas en cada comunidad, las actas de valoración y de compromiso suscritas por los educadores con las comunidades, en el marco del Decreto 1345 de 2023, el Derecho Propio y las decisiones comunitarias.

Samir Montero, coordinador de la Comisión de Educación y Cultura del Pueblo Kankuamo, destacó que queda pendiente formalizar los nombramientos de docentes contratados y personal administrativo del resguardo, lo que será parte de la siguiente etapa en la consolidación de su educación propia.

Lea también: La I.E Simón Araújo, de Sincelejo, conmemorará los 25 años de las Olimpiadas de Matemáticas