Las altas tarifas y el desabastecimiento de energía eléctrica y gas natural a corto y mediano plazo tienen al sistema energético del país en una situación de riesgo. Así lo advirtió Diego Jaramillo, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), durante el Congreso de la agremiación que se llevó a cabo este jueves 18 de septiembre en Bogotá.

El directivo aseguró que el rezago no solo se presenta en la entrada en operación de los proyectos, sino también en las decisiones que se deben tomar desde la política pública, la regulación y la planeación.

“La necesidad inminente de importación de gas natural está atada a la necesidad de ampliación de infraestructura de transporte, otro reto a enfrentar, ya que la infraestructura existente no puede manejar operativa y oportunamente las cantidades que se necesitarán transportar desde la costa al interior del país”, destacó.

En ese sentido, Jaramillo le solicitó al Gobierno y a las empresas cumplir con la entrada en operación de los proyectos en toda la actividad de la cadena de prestación de servicio de energía eléctrica y de gas natural para garantizar la confiabilidad del sistema.

Por su parte, Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía —gremio que reúne a los grandes consumidores de energía eléctrica y gas natural— advirtió que el país no cuenta con la suficiente oferta de gas natural doméstico y estamos necesitando el gas de regasificación, que es el gas importado, para atender el suministro de energía en la costa atlántica.

“Estamos en una situación donde no tenemos certeza sobre qué proyectos de regasificación vamos a tener ni cuándo vamos a tener el transporte para abastecer la demanda de gas del país”, aseguró.

Además, indicó que las autoridades del sector deben definir, prontamente, el tema de las tarifas de transporte de gas, decidir cuál de los proyectos de regasificación permitirá atraer en menor tiempo y costo el gas que se necesita para atender la demanda del país y, por último, compaginar la confiabilidad eléctrica con la confiabilidad de gas.

“No tiene sentido que a la industria se le esté racionando gas, consuma más electricidad y tenga costos más altos por mayor consumo de electricidad”, explicó.

