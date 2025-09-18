El presidente de Andesco y del Consejo Gremial Nacional, Camilo Sánchez, alertó sobre riesgos en la seguridad energética y de paso criticó la importación de gas.

“Estar nosotros teniendo que importar gas cuando tenemos todo el potencial para producirlo en el país no tiene sentido. Tener que comprarlo con fracking no tiene sentido”, afirmó a medios de comunicación en el Congreso de Colfecar en Cartagena.

En ese sentido, recalcó el suceso que se tiene con la planta regasificadora Spec, en el que entrará en mantenimiento entre el 10 y 14 de octubre.

“Aquí estamos diciendo que no necesitamos gas, pues vamos a tener un problema enorme”, socializó Sánchez.

A su vez, indicó que las plantas térmicas son necesarias para poder tener energía en firme, y aseguró que aquí en el país no se le ha dado el énfasis que se requiere en eso.

“No podemos seguir cambiando las reglas de juego, porque al cambiar las reglas de juego, se nos irán las personas que están realizando inversión aquí en Colombia”, dijo el presidente de Andesco.

Sobre energías renovables, Camilo Sánchez reconoció avances en solar y eólica, pero aclaró que la generación depende principalmente de empresas privadas y públicas, no del gobierno nacional.

¿Cuánta energía eólica se ha generado en este gobierno? Cero, pero las expectativas son grandísimas. ¿Cuánta energía solar? Mucha, pero la están haciendo nuestras empresas. Esto no es por el gobierno nacional, es EPM, es ISA, es ISAGEN, muchos empresarios que están haciendo este proceso”, explicó.