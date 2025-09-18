La economía colombiana presentó un crecimiento del 4,33 % en el mes de julio del año en curso. Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) con los resultados consolidados del Indicador del Seguimiento a la Economía (ISE).

Esto quiere decir, según los datos de la entidad, que ya la economía colombiana presenta cuatro meses en crecimiento sostenido.

Además, la cifra del ISE de julio es la segunda mejor en la comparación interanual, solamente por debajo del dato de marzo de 2025 de 4,5 %.

En ese sentido, las actividades económicas que registraron las mayores variaciones en 12 meses fueron la administración pública y defensa con 7 %, el comercio de vehículos y motocicletas con 6,7% y las actividades financieras y de seguros con 6,6 %.

Si nos vamos por rangos, las actividades primarias, que extraen recursos naturales (agricultura, pesca, minería), presentó un decrecimiento del 1,62 % respecto al mes de julio de 2024.

A su vez, las actividades secundarias (industria y construcción) lograron crecer en un 4,32 %, mientras que las actividades terciarias, que ofrecen servicios a la sociedad (comercio, transporte, educación, sanidad), presentaron un crecimiento del 5,55 %.